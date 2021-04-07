Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli sağanak yağış ve kar geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu! Bu hafta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış ve bazı iller için kar yağışı uyarısı yapıldı.Yapılan uyarıda il il son durum açıklanırken kar ve sağanak yağış için saat de verildi. İstanbul Valiliği de sağanak yağış beklentisi nedeniyle bir açıklamada bulundu.Hangi illere kar yağacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de yağmur olacak mı? İşte Türkiye geneli hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun çeşitli bölgelerine kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca İstanbul Valiliği de konuya ilişkin vatandaşları uyardı.
O İLLERE KAR UYARISI!
Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun batı bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistem ile soğuk hava dalgası sonucu oluşması beklenen kar yağışının, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kırşehir ve Yozgat çevrelerinden başlamak üzere gelecek hafta başına kadar Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, 12 Nisan 18.00'e kadar aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam etmesi öngörülüyor.
Mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise 10 ila 16 derece azalarak mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor.
Yağışlı sistemin gelişiyle rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği, ulaşımda aksama, buzlanma ve zirai don başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
SOĞUK VE SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
İlkbahar mevsimi olması sebebiyle insanların sıcak hava beklediği Trakya'da Meteorolojiden soğuk ve karla karışık yağış uyarısı geldi.
Bu yıl yağışlı geçen Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de ilkbahar mevsimine girilmesi ile sıcak havaları bekleyen vatandaşlara meteorolojiden soğuk ve karla karışık yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Perşembe günü Marmara (Trakya, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Cuma günü bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor" denildi.
FIRTINA VE SOĞUK
Uyarıların devamında Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden saate 30-50 kilometre hızla poyraz etkili olacağı da tahmin ediliyorken, aynı zamanda hava sıcaklıklarında 6-10 derece azalması bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI!
İstanbul Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren, Trakya'dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denildi.
Açıklamada 3 gün boyunca yağış durumu şu şekilde belirtildi:
Perşembe günü Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi günü Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı.
Rüzgârın ise, Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği ifade edildi.
Hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalacağı önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiği kaydedilirken, "Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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