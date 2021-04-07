O İLLERE KAR UYARISI!

Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun batı bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistem ile soğuk hava dalgası sonucu oluşması beklenen kar yağışının, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kırşehir ve Yozgat çevrelerinden başlamak üzere gelecek hafta başına kadar Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta etkili olacağı tahmin ediliyor.