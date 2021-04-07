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İstanbullular dikkat! Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bakım nedeniyle bir süreliğine kapatıldı

'un Twitter hesabından yapılan açıklamada - Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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İstanbullular dikkat! Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu bakım nedeniyle bir süreliğine kapatıldı

- Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.

'un Twitter hesabından "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre, bu süre içerisinde seferler Mahmutbey- arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe- arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacak.

Yolcular, belirtilen alternatiflerle Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlayabilecek.

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