07 Nisan 2021, Çarşamba
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Kartal'da 4 kişiyi öldürmüştü! Ahmet Salih Belginer tutuklandı

Son dakika haberine göre; Kartal'da miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile üyeleri arasında avukatlık bürosunda çıkan tartışmada 'da muhtarlık yapan Ahmet Salih Belginer tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Kartal'da 4 kişiyi öldürmüştü! Ahmet Salih Belginer tutuklandı

Kartal'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren muhtar Ahmet Salih Belginer'in 15 gün önce boşandığı eşinin evine doğru giderken yakalandığı belirtildi. Saldırının nedeninin 2 bin dönümlük arazinin bölümü olduğu öğrenildi.

Saldırgan Ahmet Salih Belginer (62)'nin "Bu kadar arazimiz var ama fakirlik içinde yaşıyoruz" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Kartal'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren Ahmet Salih Belginer tutuklandı.

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