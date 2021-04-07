Kartal'da 4 kişiyi öldürmüştü! Ahmet Salih Belginer tutuklandı
Son dakika haberine göre; İstanbul Kartal'da miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile üyeleri arasında avukatlık bürosunda çıkan tartışmada Yalova'da muhtarlık yapan Ahmet Salih Belginer tutuklandı.
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İstanbul Kartal'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren muhtar Ahmet Salih Belginer'in 15 gün önce boşandığı eşinin evine doğru giderken yakalandığı belirtildi. Saldırının nedeninin 2 bin dönümlük arazinin bölümü olduğu öğrenildi.
Saldırgan Ahmet Salih Belginer (62)'nin "Bu kadar arazimiz var ama fakirlik içinde yaşıyoruz" dediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Kartal'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren Ahmet Salih Belginer tutuklandı.