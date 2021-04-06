Samsun'da kan donduran olay! 70 bin lira için 2 cana kıydı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Işınsu Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförlüğü yapan Dursun A.'nın (54) alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı saldırısına uğrayan Mevlüt Ceylan (53) olay yerinde hayatını kaybederken, Ümmet Ceylan (61) ise ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ümmet Ceylan da yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

70 BİN LİRA İÇİN 2 CANA KIYDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Dursun A. ise polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Dursun A., Mevlüt Ceylan ile arkadaş olduklarını ve birbirlerine borç para alıp verdiklerini belirterek, "Benden bir ay sonra geri ödemek şartıyla 70 bin lira para istedi. Ben de borç olarak 70 bin lira ödedim. Ancak, bir ay sonra vereceğini söylediği 70 bin lirayı 3 ay oldu geri ödemedi. Konuşmak için kendisiyle buluştum. Aracından indi ve konuşurken aramızda tartışma çıktı ve tabancayla ateş ettim. Ancak, Mevlüt Ceylan'ın yanında bulunan Ümmet Ceylan'a ateş etmek istemedim. Ümmet kazara vuruldu" dedi.

Savcıya ifade veren Dursun A. çıkarıldığı mahkemece "kasten 2 kişiyi öldürmek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Dursun A. adliye çıkışı pişman olduğunu ve alacak verecek meselesinden vurduğunu söyledi.