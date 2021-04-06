Yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.