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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece düşecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında hava sıcaklıkların ciddi bir düşüşün yaşanacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece azalacağı ifade edildi. Peki bu hafta nasıl olacak? hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece düşecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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