Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece düşecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında hava sıcaklıkların ciddi bir düşüşün yaşanacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece azalacağı ifade edildi. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.
Yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ