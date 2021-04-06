Samsun için 'tam kapanma' önerisi!

"AŞI, EN KORUYUCU VE EN KESİN ÇÖZÜM"

Önlemlere herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sünbül, "Sosyal mesafe kuralları, maske ve el temizliği çok önemli. Farkında olmadan insanlar virüsün bulaştığı yerlere temas edebilir, daha sonra ağzına veya gözüne dokunabilir. Tüm bunlara dikkat etmeliyiz. Aşı, bu tür hastalıklarda en koruyucu ve en kesin çözümdür. Tedaviden önce aşıyla korunmak çok önemlidir. Aşıyla ilgili gereksiz tereddütler var, bu aşıların herhangi bir zararı yok, yan etkileri çok azdır. Ama bazı aşı karşıtlarının, bu korkuyu ve endişeyi körüklediğini düşünüyorum. Aşı, medeniyetin önemli bir buluşudur. Eğer bugün aşılar olmasaydı binlerce insanı bu tür hastalıklardan dolayı kaybediyor olacaktık, çiçek hastalığı 1977 yılından beri görünmüyorsa, bunda aşının çok önemli yeri var. O nedenle aşıdan korkmamak lazım, sırası gelen kişiler mutlaka aşılarını yaptırsın. Öte yandan Samsun'la ilgili ek tedbir kararlarını yetkililer verecektir ama bu salgını önlemek için mevcut önlemler artık yeterli değil. Kişisel önlemlerin yanı sıra bir de yönetsel önlemler var. Zaman zaman dile getirildiği gibi 2 haftalık veya 4 haftalık tam kapanma belki bu yangını bir miktar söndürebilir. Şu an ortam adeta yangın yeri gibi, o nedenle buna bir çözüm gerekiyor. Yöneticiler uygun görürse kapanma en azından bir müddet salgını kontrol altına almada yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.