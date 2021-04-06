Son dakika | Apple'ın reklam yüzü oldu! Film gibi olay! Gördüğü ilan hayatını değiştirdi

AİLEM İNANMADI

Sabah'a konuşan Topal, "Arkadaşlarıma sürekli manken ya da oyuncu olmayı hayal ettiğimi söylüyordum. Onlarda bana, bunun için bir yerlere başvuru yapmamı söylüyorlardı. Bir gün yine arkadaşlarımla sohbet ederken, internette Apple'ın ilanını gördüm. Kendime 'neden olmasın' deyip başvuru yaptım. Bana olumlu şekilde döndüler. O an çok şaşırdım. Şirket ile İngilizce yazışmalar yaptım. Daha sonra internet üzerinden birkaç mülakata girdim. Sonunda kabul edildiğim ve Amerika'ya davet edildim. Durumu aileme ilettiğimde bana inanamadılar. Ben de yazışmaları gösterdim. Çok şaşırdılar" diye konuştu.





Kendisi için bunun çok iyi bir fırsat olduğunu belirten Topal, "Hayalim gerçekleşiyor. İyi bir ücret karşılığında ABD'ye gideceğim. 4 ay orada kalacağım. Kazanacağım parayı ben ve 3 kardeşimin eğitimine harcayıp babamla birlikte bir iş kurmayı hedefliyorum. Trabzonspor'un altyapısında futbol oynuyorum. Futbol hayatımı da en iyi şekilde sürdürmeyi planlıyorum. Çünkü futbol benim için çok önemli. Hem eğitimimi hem futbolu sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.

OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Anne Sevinç Topal ise oğlu reklam yüzü olacağını söylediğinde inanmadığını anlatarak, "Apple'dan gelen mailleri gösterdiğinde çok şaşırdım. Kazanacağı parayı kardeşlerinin eğitimlerine kullanacağını söylediğinde sevinçten gözyaşlarına boğuldum. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi. Ağabey Furkan Topal da, kardeşinin böyle bir reklam filminde oynamasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.