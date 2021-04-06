Samsun'da korkunç olay! Saldırganların fırlattığı bıçak başına saplandı!
Son dakika haberleri... Samsun’da korkunç bir olay yaşandı. Sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ersin A.’nın (17) başına, fırlatılan bıçak saplandı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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Olay, saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı.
Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin A.'nın başına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.