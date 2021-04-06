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Samsun'da korkunç olay! Saldırganların fırlattığı bıçak başına saplandı!

Son dakika haberleri... ’da korkunç bir olay yaşandı. Sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan A.’nın (17) başına, fırlatılan bıçak . Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2021
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Samsun'da korkunç olay! Saldırganların fırlattığı bıçak başına saplandı!

Olay, saat 16.00 sıralarında, ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı.

Bu sırada fırlatılan , Ersin A.'nın başına . Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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