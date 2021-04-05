Son dakika: Giresun'da feci olay! Akıntıya kapılan işçi can verdi

Olay, saat 14.00 sıralarında Duroğlu beldesinde meydana geldi. Aşırı su biriken hidroelektrik santralinin kapağı su tahliyesi için açıldı. Bu sırada Aksu Deresi'nde duvar inşaatında çalışan işçiler, debisi aniden yükselen derede akıntıya kapıldı. İşçilerden 3'ü kendi imkanları ile kurtulurken, 1 işçi kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçinin cansız bedenine ulaştı. Kurtulan 3 işçiden yaralanan biri, Giresun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.





