Nesli tükenmekte olan 7 kara akbaba zehirli etten öldü

"ÇEVREYE ATILAN ZEHİRLİ ETLER AKBABALARI YOK ETMEKTEDİR"

Konuyla ilgili AKÜREM'den yapılan açıklamada, "Duyarlı bir vatandaşın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne ihbarı üzerine haberdar olduğumuz vakada, yaptığımız incelemelerde hızlı etki gösteren, güçlü rodentisit (fare zehri) kullanıldığını tahmin ediyoruz. Zehrin ayrıntısı Etlik Araştırma Enstitüsü'ne göndereceğimiz numunelerden tespit edilecektir. Yeryüzündeki leşleri temizleyerek salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen ve ekolojik sağlığın sürdürülebilirliğini destekleyen akbabaların koruma altında olmalarına rağmen yaşanan bu vahşet hem büyük bir insanlık ayıbı hem de tükenme tehlikesi altındaki popülasyona vurulan büyük bir darbedir. Ne yazık ki bu tür zehirlenme vakalarının akbaba ölümlerinde büyük etkisi olmakta, hayvancılık için tehdit olarak görülen kurt, çakal, tilki gibi yırtıcı memelileri öldürmek amacı ile çevreye atılan zehirli etler akbabaları yok etmektedir. Benzer toplu ölüm vakalarına daha önce ilimizin önemli yaban hayatı koruma alanlarından olan Akdağ'da da rastlanmıştır. 200 metrekarelik bir alanda çiftler halinde ölüleri bulunan akbabaların üreme sezonundaki kayıpları, yuvalarda kalan yumurtaları aklımıza getirmekte ve acımızı katlayarak artırmaktadır" denildi.