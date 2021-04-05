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Manisa'daki yürek sızlatan olayda yeni gelişme! Yaşlı kadın öldüresiye dövülmüştü

'da, 24 gün önce hayatını kaybeden 'ın (88) mezarı, gelini F.A. (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne dair videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı. Arslan'ın cesedi otopsi için 'na gönderilirken, görüntüler üzerine gözaltına alınan gelin F.A., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatın üzerine serbest bırakıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Manisa'daki yürek sızlatan olayda yeni gelişme! Yaşlı kadın öldüresiye dövülmüştü

ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal 'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi , 11 Mart'ta yaşamını yitirdi. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, mezarlığında toprağa verildi. Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerden Arslan'a gelini F.A. tarafından şiddet uygulanıp, kötü muamelede bulunulduğu belirlendi.


'KENDİMİ TUTAMAYIP..."

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma F.A.'yı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

F.A., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili 'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere morguna gönderildi.

YÜREK SIZLATAN OLAYLA İLGİLİ VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliği'nden konuyla ilgili dün yapılan yazılı açıklamada, "04.04.2021 günü ulusal kanallarda yayınlanan haberlerde bahsi geçen Fadime Arslan isimli vatandaşımız 24 gün önce vefat etmiştir.

Vefat eden 88 yaşındaki 'ın ölümden önce gelini 61 yaşındaki gelini F.A. tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair video görüntüleri olması ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi iddiaları nedeniyle mezarı 03 Nisan 2021 günü saat 08.00'de açılarak, şahsa ait naaş cenaze nakil aracına koyularak gerekli incelemelerin yapılması için İzmir Adli Tıp kurumuna sevk edilmiştir" denildi.

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