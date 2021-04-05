Son dakika | Bursa'da hareketli anlar! Testere ile kendini eve kilitledi

Ailesi Özgür U.D.'yi ikna edemeyince polisten yardım istedi. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Testereyi çalıştırarak kendine zarar vereceğini söyleyen Özgür D.'nin yanına çıkan ekipler, çelik yelek giyip, önlem aldı. Polis ekipleri bu sırada sağlık ve itfaiye ekiplerine de haber verdi.