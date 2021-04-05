Bir gün evli kaldı hayatı karardı! İlginç evlilik hikayesi
Kastamonu'da yaşayan Mustafa Duman, Ayşe Duman ile 2017'de dünya evine girdi. Ancak genç kadının ailesi nikahtan bir gün sonra Ayşe Duman'ı İstanbul'a götürdü. Çiftin arasında boşanma davası sürerken mahkeme Duman'ın 700 lira nafaka ödemesine karar verdi. Duman'ın hayatı borçları ve nafaka yüzünden alt üst oldu.
YAŞAM İHA
Bir günlük evliliği nedeniyle hayatı kabusa döndü.
Kastamonu'da yaşayan Mustafa Duman 2017'de sosyal medyada tanıştığı Ayşe Duman ile evlenmeye karar verdi.
Genç kadının ailesi evliliğe karşı çıktı. Bunun üzerine Ayşe Duman da İstanbul'dan Kastamonu'ya kaçarak nikah masasına oturdu.
Kadının yakınları ise nikahtan bir gün sonra çiftin yanına gitti.
Ancak aile kızlarını alarak İstanbul'a döndü. Üstelik Mustafa Duman'a haber vermeden.
32 yaşındaki adamın hayatı o günden sonra alt üst oldu. Nikah için çektiği krediyi ödeyemedi. İcralar peş peşe geldi. Ayrıca Ayşe Duman'ın ailesi de boşanma davası açtı üstelik mahkeme de Mustafa Duman'ın 700 lira nafaka ödemesine karar verdi.
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Borçları yüzünden mağdur olan Duman, yetkililerden yardım bekliyor.