Bir gün evli kaldı hayatı karardı! İlginç evlilik hikayesi

32 yaşındaki adamın hayatı o günden sonra alt üst oldu. Nikah için çektiği krediyi ödeyemedi. İcralar peş peşe geldi. Ayrıca Ayşe Duman'ın ailesi de boşanma davası açtı üstelik mahkeme de Mustafa Duman'ın 700 lira nafaka ödemesine karar verdi.