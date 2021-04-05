Başından vurulmuş halde cesedi bulundu! Antalya'da vahşet

Bunun üzerine kardeşini arayan ancak ulaşamayan ağabey, Mehmet'in Kemer'deki arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi. Genci aramak için genellikle gittiği sahil boyunu kontrol eden arkadaşlarından biri, Mehmet Büdün'ü eski Çamdağ Tüneli yanında yoldan 100 metre aşağıdaki sahilde hareketsiz yatarken buldu.