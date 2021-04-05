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Başından vurulmuş halde cesedi bulundu! Antalya'da vahşet

'da bir otelde çalışan 19 yaşındaki genç, ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söylemesinin ardından deniz kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Başından vurulmuş halde cesedi bulundu! Antalya'da vahşet
Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Mehmet Büdün (19), Denizli'deki ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söyledi.

Bunun üzerine kardeşini arayan ancak ulaşamayan ağabey, Mehmet'in Kemer'deki arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi. Genci aramak için genellikle gittiği sahil boyunu kontrol eden arkadaşlarından biri, Mehmet Büdün'ü eski yanında yoldan 100 metre aşağıdaki sahilde hareketsiz yatarken buldu.

Silahla başından vurulmuş haldeki arkadaşını gören genç, hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağılık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve ekibinin yaptığı çalışma ve delillerin toplanmasından sonra Büdün'ün cenazesi morguna kaldırıldı. Cenaze, buradaki incelemenin ardından Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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