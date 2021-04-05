Trabzonlu genç Mustafa Mert Topal Apple'ın yeni reklam yüzü oldu!

TÜRKİYE'DEN TEK SEÇİLEN KİŞİ

Türkiye'den tek seçilen kişi olduğunu kaydeden Topal, "Aslında başvuruyu yaparken aileme söylemedim. Milyonlarca kişinin arasından seçileceğimi beklemiyordum. Seçildiğime çok mutluyum. Apple reklamında oynayacağım için çok gururluyum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Reklam yolunda çok engellerle karşılaştım. Hayırlısı ne ise o olsun. Mankenlik için de başvuru yapmayı düşünüyordum. Karşıma böyle bir fırsat çıktı, başvuru yapmak istedim onaylandı. Apple reklamında oynayacak kişi olarak Türkiye'de tekim" diye konuştu.



