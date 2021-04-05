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Trabzonlu genç Mustafa Mert Topal Apple'ın yeni reklam yüzü oldu!

'da yaşayan 17 yaşındaki öğrenci merkezli ünlü teknoloji firması 'ın yeni reklam yüzü oldu. Milyonlarca kişi arasından seçilen Mustafa Mert reklam çekimleri için 20 Nisan’da ABD’ye gidecek. Topal, "Milyonlarca kişinin arasından seçileceğimi beklemiyordum. Seçildiğime çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Trabzonlu genç Mustafa Mert Topal Apple'ın yeni reklam yüzü oldu!

'da öğrenim gören 17 yaşındaki , merkezli teknoloji şirketi 'ın yeni reklam yüzü oldu. Topal, reklam çekimleri için 20 Nisan'da ABD'ye gidecek.

ŞUBAT AYINDA BAŞVURDU

Milyonlarca kişi arasında reklam filmine seçilmenin mutluluğunu yaşayan Mustafa Mert Topal, hedefinin 'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Trabzonspor'un alt yapısında 8 yıldır futbol oynayan 11. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Topal, Apple'ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına şubat ayında başvuru yaptı.

TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU

Başvurusunun kabul edilmesinin ardından 20 Nisan'da ABD'ye davet edilen Topal, milyonlarca kişi arasından seçilmenin kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "Antrenmandan eve gelmiştim. Bir anda aklıma Apple reklam filmine başvuru yapmak geldi. İnternet üzerinden başvurumu yaptım. Bir süre sonra bana geri dönüş yaptılar, onayladıklarını söylediler. Beni birkaç mülakata soktular. Mülakatlarda olumlu sonuçlanınca aileme söylemeye karar verdim. Ailem de benimle çok gurur duyduklarını, mutlu olduklarını söylediler. Bende gerçekten mutlu oldum. Bu tarif edilemez bir duygu. Ayın 20'sinde oraya gideceğimi söylediler. Apple büyük bir şirket olduğu için milyonlarca kişinin başvurduğunu tahmin edebiliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DEN TEK SEÇİLEN KİŞİ

Türkiye'den tek seçilen kişi olduğunu kaydeden Topal, "Aslında başvuruyu yaparken aileme söylemedim. Milyonlarca kişinin arasından seçileceğimi beklemiyordum. Seçildiğime çok mutluyum. Apple reklamında oynayacağım için çok gururluyum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Reklam yolunda çok engellerle karşılaştım. Hayırlısı ne ise o olsun. Mankenlik için de başvuru yapmayı düşünüyordum. Karşıma böyle bir fırsat çıktı, başvuru yapmak istedim onaylandı. Apple reklamında oynayacak kişi olarak Türkiye'de tekim" diye konuştu.


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