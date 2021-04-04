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Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 98'e çıktı! Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor

'de bölgenin içme suyunu büyük ölçüde karşılayan 'nda yüzde 98'i gördü. Barajın deşarj kapakları yağış beklendiği için yeniden açıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 98'e çıktı! Kuvvetli yağış etkisini gösteriyor

'de içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan 'ndaki yüzde 98 seviyesine çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, baraj kapaklarının su seviyesinin tam kapasiteye ulaşması nedeniyle açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Barajda su miktarı 50 milyon metreküp, yani yüzde 98 seviyesini buldu. Anlık su girişi karların erimeye başlamasıyla saniyede 20 metreküpe ulaştı. Bu gece ve yarın için beklenen yoğun yağmur nedeniyle taşkın riskine karşı baraj deşarj kapakları saat 13.00 gibi açıldı." ifadelerine yer verildi.

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