04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Vaka artışında ikinci sırada! İstanbul'da şoke eden görüntüler

Vaka artışında ikinci sırada! İstanbul'da şoke eden görüntüler

Vaka artışında ikinci sırada yer alan 'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 3 farklı ilçede düğün eğlencesi yapıldı. Koronavirüs yokmuş gibi davullu zurnalı düzenlenen eğlence amatör kameralara böyle takıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2021
ABONE OL
Vaka artışında ikinci sırada! İstanbul'da şoke eden görüntüler

'da tekrar başlayan hafta sonu kısıtlamasında 3 farklı ilçede sokakta düğün eğlencesi yapıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da yeniden Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edildi. Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek.

Kısıtlamaya rağmen ise bazı vatandaşlar sokakta düğün eğlencesi düzenledi. , , 'da davul zurnalı eğlence düzenleyen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Yaşanan davullu zurnalı eğlence vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA