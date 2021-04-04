Vaka artışında ikinci sırada! İstanbul'da şoke eden görüntüler
Vaka artışında ikinci sırada yer alan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 3 farklı ilçede düğün eğlencesi yapıldı. Koronavirüs yokmuş gibi davullu zurnalı düzenlenen eğlence amatör kameralara böyle takıldı.
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İstanbul'da tekrar başlayan hafta sonu kısıtlamasında 3 farklı ilçede sokakta düğün eğlencesi yapıldı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da yeniden Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edildi. Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek.
Kısıtlamaya rağmen ise bazı vatandaşlar sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan'da davul zurnalı eğlence düzenleyen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Yaşanan davullu zurnalı eğlence vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.