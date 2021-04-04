04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Korona iki ilçeyi böyle ayırdı! Yolun bir tarafında serbest diğer tarafında kısıtlama!

Korona iki ilçeyi böyle ayırdı! Yolun bir tarafında serbest diğer tarafında kısıtlama!

Yeni tip salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Son yayınlanan risk haritasında ilginç bir olay dikkat çekti. Sınırlarından geçen yolun ayırdığı 'ın ve 'in ilçelerinde, farklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkati çekiyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
ABONE OL
Korona iki ilçeyi böyle ayırdı! Yolun bir tarafında serbest diğer tarafında kısıtlama!

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli iller" arasında bulunan 'ın ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, "yüksek riskli iller" arasındaki 'in ilçesinde ise kısıtlamaya gidilmedi.

İç içe geçmiş şekilde yaşam sürdürülen komşu ilçelerden Çiçekdağı'da vatandaşlar sokakta gezebilirken, birkaç adım ötesindeki Yerköy'de ise kısıtlama nedeniyle vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçiriyor.

Çiçekdağı'da yaşayan Mehmet Sarı, iki ilçe arasındaki farklı tedbirlerin çok ilginç olduğunu belirterek, "Ben ve arkadaşlarım burada oturmaktayız. Kırşehir haritasında turuncu renkte.

Bizler sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmiyoruz. Aramızı sadece bir yolun ayırdığı Yerköy ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır. Biz durumdan çok memnunuz ama bu bizlerin garibine gidiyor. İnşallah bu zor günler geçecektir. Allah vatanımıza milletimize sağlık sıhhat versin." dedi.

Mahalle sakinlerinden Kazım Canpolat ise kendilerinin kısıtlamadan etkilenmediklerini ama birkaç adım mesafede olan Yerköy'de ikamet eden akrabalarının sokağa çıkamadığını belirtti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA