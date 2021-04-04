Korona iki ilçeyi böyle ayırdı! Yolun bir tarafında serbest diğer tarafında kısıtlama!

Bizler sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmiyoruz. Aramızı sadece bir yolun ayırdığı Yerköy ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır. Biz durumdan çok memnunuz ama bu bizlerin garibine gidiyor. İnşallah bu zor günler geçecektir. Allah vatanımıza milletimize sağlık sıhhat versin." dedi.