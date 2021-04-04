Korona iki ilçeyi böyle ayırdı! Yolun bir tarafında serbest diğer tarafında kısıtlama!
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Son yayınlanan risk haritasında ilginç bir olay dikkat çekti. Sınırlarından geçen yolun ayırdığı Yozgat'ın Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerinde, farklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkati çekiyor.
İç içe geçmiş şekilde yaşam sürdürülen komşu ilçelerden Çiçekdağı'da vatandaşlar sokakta gezebilirken, birkaç adım ötesindeki Yerköy'de ise kısıtlama nedeniyle vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçiriyor.
Çiçekdağı'da yaşayan Mehmet Sarı, iki ilçe arasındaki farklı tedbirlerin çok ilginç olduğunu belirterek, "Ben ve arkadaşlarım burada oturmaktayız. Kırşehir koronavirüs haritasında turuncu renkte.
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Bizler sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmiyoruz. Aramızı sadece bir yolun ayırdığı Yerköy ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır. Biz durumdan çok memnunuz ama bu bizlerin garibine gidiyor. İnşallah bu zor günler geçecektir. Allah vatanımıza milletimize sağlık sıhhat versin." dedi.