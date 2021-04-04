04 Nisan 2021, Pazar
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Sosyal medya paylaşımı ele verdi! Direksiyon başında dans etti

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler infial yarattı! ’de tır şoförü H.Ş., hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynadı. Yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Sosyal medya paylaşımı ele verdi! Direksiyon başında dans etti

- yolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, Arnavutköy'de tır şoförlüğü yapan H.Ş. tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynadı.

Sürücünün tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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