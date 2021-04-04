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Son dakika: Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti

Son dakika haberi... 'nın 'nda bulunan , yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürtmeye başladı. 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Son dakika: Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti

'nın 'nda bulunan , yeniden harekete geçti.

Yanardağın gökyüzüne kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi.

Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Yeniden harekete geçti YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

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