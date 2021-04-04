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Son dakika: Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti

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Giriş: 04.04.2021 10:20
Güncelleme:04.04.2021 10:25
Son dakika haberi... Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı, yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürtmeye başladı. 2010 yıllında meydana gelen patlamalar sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.
Yeniden harekete geçti YENİDEN HAREKETE GEÇTİ
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