POLİSLERE TEHDİT: SİZİ IRAK'A, SURİYE'YE GÖNDERİRİM

Olay yerine gelen polis ekipleri ile tartışan ilaç mümessili Çağlar A. polislere, "Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim" diyerek tehditler savurdu. Polis memuru ise Çağlar A.'nın tehditlerine, "Çok korktum, keşke gitsek" diye cevap verdi. Doktor ve ilaç mümessili ile polisler arasında yaşanan diyaloglar ve arbede bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Takviye ekiplerin de gelmesiyle polis aracına bindirilen Özkan V. ve Çağlar A. alkol muayenesi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Bu sırada hastanede polis ekipleri ile tartışmaya devam eden iki kişi, polis ekiplerine küfür ve hakaret ederek, iddiaya göre hastane içerisindeki eşyalara zarar verdi.