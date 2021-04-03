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Kocaeli'de arazi aracı devrildi: 1 ölü 1 yaralı

'nin Gölcük ilçesinde UTV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Cenaze, olay yerine incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Kocaeli'de arazi aracı devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mert K'nin (23) idaresindeki 41 AFF 975 plakalı , Yukarı Değirmendere Mahallesi Cevizlik mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Arkadan gelen arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin dik ve ağaçlık olması nedeniyle ekipler araca ulaşmakta güçlük çekti.

Yaralanan sürücü Mert K, ekipler tarafından yola çıkarıldıktan sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçtaki Ömer Faruk K. (23) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, olay yerine incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



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