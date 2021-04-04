04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta vakalar 3,5 kat arttı! Kısıtlamalar geri geldi

Kahramanmaraş'ta vakalar 3,5 kat arttı! Kısıtlamalar geri geldi

Yeni tip koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi ile birlikte 'ta kontrollü normalleşme süreci başlamıştı. Ancak vaka sayısı 3,5 kat artarak her 100 bin kişide 32,90'dan 112,83'e yükseldi. Bu artışın ardından 3 haftadır serbest olan pazar günlere yeniden yasak geldi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.04.2021
ABONE OL
Kahramanmaraş'ta vakalar 3,5 kat arttı! Kısıtlamalar geri geldi

2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme döneminde, orta riskli iller arasında yer alan , vaka sayısındaki hızlı artışla yüksek riskli iller arasına girdi. 'nın koronavirüs risk haritasını güncellemesinin ardından 'nın yayımladığı son genelgeyle kent, pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller arasına alındı. Genelge kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00 itibariyle başladı. 3 hafta sonra geri dönen kısıtlamalarla şehrin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Özellikle kısıtlamanın kalktığı ilk pazar günü olan 7 Mart'ta vatandaşların banklarında oturduğu 'nda sessizlik hakimdi. Yoğunluğun en çok olduğu da boş kaldı. Polis ekipleri de şehrin bazı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlamadan muaf olanlar dışında sokağa çıkanlara ceza yazılıyor.



VAKALAR HIZLA ARTTI

Öte yandan, 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle kentteki hızlı vaka artışı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına da yansıdı. 20- 26 Şubat tarihli haritada 32,9 olan vaka sayısı 27 Mart- 2 Nisan haritasında yaklaşık 3,5 kat artarak 112,83'e yükseldi. Bu artışın ardından kentte bir dizi kararlar alındı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şehirdeki lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yeme-içme yerleri ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri 07.00- 09.00 saatleri arasında yüzde 50'yi geçmemek şartıyla müşterilerini kabul etmeye devam edecek ancak bundan sonra müşterilerin kodu sorgulaması yapılacak.



NİKLAH TARİHİNİ DAHA ÖNCE ALANLARA İZİN VERİLECEK

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, en az üç gün öncesinden kaymakamlıklara, E-Devlet kapısından ya da İçişleri Bakanlığı e- başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi şartı ile kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Ancak 4 Nisan Pazar gününe daha önceden gün alan çiftler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutularak nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerini yapabilecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA