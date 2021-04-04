Tekirdağ'da 5 noktada orman yangını! 100 dönümlük alan zarar gördü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile çevredeki kömür ocaklarından iş makineleri ve orman işçileri sevk edildi. Orman işletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Şarköy Belediyesi'ne ait su tankerleri ile ekipler çalışmalara destek verdi.