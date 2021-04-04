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Tekirdağ'da 5 noktada orman yangını! 100 dönümlük alan zarar gördü

Son dakika haberi... 'da ve çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda 5 noktada yangın çıktı. İtfaiyenin ve mahallenin müdahalesiyle 5 saatte söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönümlük alandaki ağaçlar, zarar gördü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.04.2021
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Tekirdağ'da 5 noktada orman yangını! 100 dönümlük alan zarar gördü

Yangın, ilçeye bağlı 'ndeki mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile çevredeki kömür ocaklarından iş makineleri ve orman işçileri sevk edildi. Orman işletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale ederken, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve 'ne ait su tankerleri ile ekipler çalışmalara destek verdi.

6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 6 iş makinesi, su tankerleri, traktörlerle, 30 orman işçisinin ve mahallelinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürüldü. 5 noktada çıktığı belirtilen ve 100 dönümlük alanda etkili olan yangında yüzlerce çam ve ağacı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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