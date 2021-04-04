4 ile kar yağacak! Kış geri dönüyor! İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu tahminini açıkladı. Özellikle İstanbul olmak üzere birçok ilde havaların soğuması 'kış geri mi dönüyor' dedirtti. Meteoroloji'den yapılan kar uyarısı milyonları heyecanlandırdı. Peki kar yağacağı açıklanan 4 il arasında İstanbul ve Ankara var mı? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den flaş kar uyarısı.
Türkiye genelinde havaların soğuması gözleri Meteoroloji'ye çevirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere milyonlar kar yağışını beklemeye başladı. Peki hangi illerde kar yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı?
KIŞ GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Marmara Bölgesi, Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'daki hava sıcaklıklarının düşmesi milyonları yeniden heyecanlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de müjdeli haberi vererek kar yağacak illeri açıkladı.
İstanbul'da hafta boyunca etkisini sürdürecek olay sağanak yağışların ardından kar yağışının yaklaştığı görüldü. Kar yağışı bu hafta içinde İstanbul'un kapısına dayanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının; Trakya'da azalacağı, Doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, Doğalgaz ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı