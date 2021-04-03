Sürücüler dikkat! Heyelan nedeniyle çöken o yolun alternatifi yarın akşam açılıyor!
Heyelan nedeniyle iki yönlü olarak kapatılan D-655 Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif olarak sunulacak yol yarından itibaren ulaşıma açılacak. Asfaltlama çalışmalarının devam ettiği alternatif yolun yarın akşam saatlerinde ulaşıma açılacağını belirtildi.
Heyelana bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yoluna alternatif oluşturulan yolda yarından itibaren ulaşım sağlanacak.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Cevdet Atay'ın bölgede Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile incelemelerde bulunduğu belirtildi.
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Servis yolunda asfaltlama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, yolun yarın akşam saatlerinde ulaşıma açılacağı kaydedildi.