03 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sürücüler dikkat! Heyelan nedeniyle çöken o yolun alternatifi yarın akşam açılıyor!

Sürücüler dikkat! Heyelan nedeniyle çöken o yolun alternatifi yarın akşam açılıyor!

Heyelan nedeniyle iki yönlü olarak kapatılan D-655 Batı Karadeniz bağlantı yoluna alternatif olarak sunulacak yol yarından itibaren ulaşıma açılacak. Asfaltlama çalışmalarının devam ettiği alternatif yolun yarın akşam saatlerinde ulaşıma açılacağını belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
ABONE OL
Sürücüler dikkat! Heyelan nedeniyle çöken o yolun alternatifi yarın akşam açılıyor!

Heyelana bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yoluna alternatif oluşturulan yolda yarından itibaren ulaşım sağlanacak.

ile arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 26 Mart'ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yoluna alternatif yol oluşturmak için asfaltlama çalışması yürütülüyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Cevdet Atay'ın bölgede Kaymakamı Yasin Öztürk ile incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Servis yolunda asfaltlama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, yolun yarın akşam saatlerinde ulaşıma açılacağı kaydedildi.

Jandarma ekipleri, Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine izin vermezken, istikametine gidecek araçlar, - yönüne, yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak- yoluna yönlendiriliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA