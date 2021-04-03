Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Balıkesir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu

Meteoroloji Balıkesir ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaparak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir çevrelerinde rüzgarın güneyli yönlerden, 05.04.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer kısa süreli ve kuvvetli olmak üzere fırtına (40-60 km/sa, yer yer 60-90 km/saat)olacağı ve bu nedenle meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" dedi.



Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günün sabah saatlerinde başlayacağı ve Pazartesi günü öğle saatlerinde sona ereceği açıklandı.