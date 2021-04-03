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Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

'da, "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. K.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

"Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.A'nın (27) evinde saklandığı belirlendi.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, K.A. Çakallı mevkisindeki ikametinde gözaltına alındı.

K.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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