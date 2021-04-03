Sosyal medyadaki video evlat hasretini bitirdi! Öldü denilen oğluna 15 yıl sonra kavuştu

'BİR DAHA HİÇ AYRILMAYACAĞIZ'

Köksal Kasapoğlu: 15 sene önce gittim, 25 yaşındaydım. Askerden yeni gelmiştim. Sıkıntılarım vardı. Biraz çalıştım sonra sokaklarda yaşamaya başladım. Ailemi çok özlemiştim ama dönemedim. Onları bir daha göreceğimi sanmıyordum. Beni buldular. İnşallah belediyemizde bana iş verecekler. Artık anneme ve kız kardeşime çalışıp bakacağım. Bir daha asla onlardan ayrılmayacağım.