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18 yıllık yargı süreci bitti! 296 itfaiyeciye 25 milyon liralık miras

Son dakika haberine göre; 18 yıl önce vefat eden 1936 Türkiye güzeli Dr. 'nun kendisini iki kez yangından kurtaran görevlilerine bıraktığı mirasla ilgili dava sona erdi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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18 yıllık yargı süreci bitti! 296 itfaiyeciye 25 milyon liralık miras

18 yıl önce vefat eden 1936 Türkiye güzeli 'nun kendisini iki kez yangından kurtaran görevlilerine bıraktığı mirasla ilgili dava sona erdi. 25 milyon lira paylaştırılacak.

1936 Türkiye güzeli olan Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun, kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi'ne bıraktığı miras kararını onadı. Onama kararının ardından sıra mahkemenin mirası dağıtmasına geldi. İtfaiyecilere mahkeme, bir ay sonraya gün verdi.

4'Ü SÜREÇTE VEFAT ETTİ
Miras kalan itfaiyecilerden "Davanın başında kızım 3 aylıktı. Şimdi 18 yaşında" diye konuştu. İtfaiyecilerden 4'ü yargılama sürecinde vefat etti. 'te 17 Aralık 2003'te 94 yaşında hayatını kaybeden Sakaoğlu tüm mirasını, 3 ve 91 yaşındayken kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi ekiplerine bağışlamıştı.

7 yıl 'de yaşayan Sakaoğlu'nun hiç çocuğu olmamıştı. Ancak kardeşi ile dört yeğeni vasiyetnamesinin iptali için dava açtı. 2018'de Fatih İtfaiyesi çalışanlarının lehine karar verdi.

Davanın Yargıtay'da yapılan temyiz incelemesi de tamamlanınca mahkemenin kararı onandı. Sakaoğlu'nun mirası faiziyle birlikte 37 milyon lira tutuyor. Bu miktarın 12 milyonu anapara, 25 milyonu ise biriken faiz. Vasiyete ve mahkemenin kararına göre anaparaya dokunulamazken, faizi hayatta kalan 296 itfaiyeciye pay edilecek.

Bu itfaiyeciler hayatta oldukları sürece paranın faizini alabilecek. Öldükten sonra para itfaiyecilerin mirasçılarına geçmeyecek ve devlet hazinesine kalacak.

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