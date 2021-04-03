18 yıllık yargı süreci bitti! 296 itfaiyeciye 25 milyon liralık miras

Davanın Yargıtay'da yapılan temyiz incelemesi de tamamlanınca mahkemenin kararı onandı. Sakaoğlu'nun mirası faiziyle birlikte 37 milyon lira tutuyor. Bu miktarın 12 milyonu anapara, 25 milyonu ise biriken faiz. Vasiyete ve mahkemenin kararına göre anaparaya dokunulamazken, faizi hayatta kalan 296 itfaiyeciye pay edilecek.