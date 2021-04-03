Beyza Yurttaş'ın feryadı yürek dağladı: Ölmek istemiyorum

Daha önce de birçok kez darpetmişti ama bu kadar şiddetli dövmemişti. Önceden 5-6 defa vurmuştu. 15 sene namus cinayetinden cezaevinde yatmış birisi. Beni öldüremez mi, öldürür ki öldürecek. Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum.

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