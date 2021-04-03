03 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Perşembe gününe dikkat!

Son dakika haberine göre ’nden peş peşe önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların tekrar azalacağı öngörülüyor. Öte yandan ’da bazı illerde ise buzlanma ve don olayının da beklendiği bildirilirken, ’nde ise çok bulutlu hava hakim olacak.

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Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Perşembe gününe dikkat!

'nün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:

"Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar azalacağı tahmin ediliyor."

MARMARA BÖLGESİ'NDE PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA BEKLENİYOR
. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

ERZURUM, ERZİNCAN, ARDAHAN, KARS İLE IĞDIR'DA BUZLANMA VE DON OLAYININ BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ
. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. 'da aralıklı hafif karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır'da ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güney batıdan hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 3, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 0, Iğdır'da 5 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 13, Kars'ta 9, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 8, Ardahan'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden 'de 122, 'ta 101 ve 'da 84 santimetre ölçüldü. Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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