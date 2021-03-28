Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

KASTAMONU VE BOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Pazartesi günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, Bursa'da sağanak yağış etkili olacak. İzmir'de bulutlu bir hava Antalya'da ise güneşli bir hava etkili olacak. Kastamonu ve Bolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş kendisini gösterecek.