28 Mart 2021, Pazar
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Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

Hava durumu... Genel Müdürlüğü 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin bildirdiği verilere göre hava sıcaklıkları artacak ama yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle günü sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin paylaştığı haftalık hava durumu...

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Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

Yeni hava durumu raporuna göre; sıcaklıklar artsa da yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle perşembe günü yurt geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; hava sıcaklıklarının yarın iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği, kuzeybatı kesimleri ile salı günü iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

KASTAMONU VE BOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Pazartesi günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, Bursa'da sağanak yağış etkili olacak. İzmir'de bulutlu bir hava Antalya'da ise güneşli bir hava etkili olacak. Kastamonu ve Bolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş kendisini gösterecek.

Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Sağanak yağış salı günü de kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edecek. Bilecik'te karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'da sağanak İzmir ve Ankara'da bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

Çarşamba günü sağanak yağış etkisini artırarak devam edecek. Yurdun kuzeyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.

Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

PERŞEMBE GÜNÜ YURT GENELİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü ise yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisine giriyor. İzmir'de çarşamba günü etkili olacak sağanak yağış perşembe günü kenti terk edecek. İstanbul'da ise sağanak yağış perşembe gününe kadar devam edecek. Bayburt, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur etkili olacak.

Perşembe günü yurdu etkisi altına alan sağanak yağış cuma günü Batı'da yerini güneşli havaya bırakıyor. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ağrı, Kars ve Ardahan'da cuma günü kar yağışı etkili olacak.

Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

İşte 5 günlük hava durumu tahmin raporu:

PAZARTESİ

Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

SALI

Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

ÇARŞAMBA

Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

PERŞEMBE

Hava durumu... Meteoroloji 1 haftalık raporu yayınladı! Perşembe gününe özellikle dikkat edin

CUMA

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