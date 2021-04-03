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İzmit'te yüksek gerilim hattı çalışması sebebiyle D-100 Karayolu'nda trafik oluştu

'te kopan yüksek gerilim hattının onarım çalışması sebebiyle 'nda yoğun trafik oluştu. Trafikte araçlar kısa süreliğine zor anlar yaşarken metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. 20 dakika süren çalışma sonunda yol yeniden trafiğe açıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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İzmit'te yüksek gerilim hattı çalışması sebebiyle D-100 Karayolu'nda trafik oluştu

'te 2 gün önce kablosu kopan yüksek gerilim hattında yapılan onarım için , 20 dakika trafiğe kapatıldı. Metrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

İzmit'te 1 Nisan günü, yaklaşık 140 bin volt elektrik taşıyan yüksek gerilim hattının kablosu koparak D-100 Karayolu ile yan yola düştü.

Kablo yoldan kaldırılırken, ekipler, bugün onarım çalışması yaptı.

Kablonun gerdirilerek direkler arasına asılması amacıyla yapılan çalışma sırasında D-100 Karayolu ve yan yollar, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

20 dakika süren çalışma sonunda yol yeniden trafiğe açıldı.

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