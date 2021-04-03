Skandala RTÜK dur dedi! Spotify’daki içerikler kalktı

PLATFORMUN YETKİLİLERİ UYUYOR MU?

Spotify'ın her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bir yetkili editörü var.

Bu işten sorumlu kişi olan Nazlı Yırtar'a ulaşmaya çalıştım ama başaramadım. Sanırım kendisi bir editör olarak bu yayın başlıklarından habersiz. Ancak görevi bu konuları takip etmek olduğundan, Yırtar'ın bir bahane uydurarak bu sorumluluktan yırtma şansı yok!