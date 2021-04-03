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Şanlıurfa'da acı olay! 20 metrelik su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

'nın ilçesinde 20 metrelik su kuyusuna düşen yabancı uyruklu 65 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Şanlıurfa'da acı olay! 20 metrelik su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, ilçesine bağlı kırsalında yaşandı.

Yabancı uyruklu Burahan Beeho (65) evinin önünde bulunan su kuyusundan su almaya çalışırken dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yaşlı adam ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı.

Yaşlı adamın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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