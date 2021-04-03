Şanlıurfa'da acı olay! 20 metrelik su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 20 metrelik su kuyusuna düşen yabancı uyruklu 65 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YAŞAM İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Aksa Mahallesi kırsalında yaşandı.
Yabancı uyruklu Burahan Beeho (65) evinin önünde bulunan su kuyusundan su almaya çalışırken dengesini kaybederek düştü.
Yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yaşlı adam ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı.
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Yaşlı adamın cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne kaldırıldı.