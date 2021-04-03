03 Nisan 2021, Cumartesi
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Bitlis'te bir okulda yüz yüze eğitime koronavirüs engeli!

Son dakika haberine göre... 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi. Eğitime uzaktan eğitim modeli ile devam edilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Bitlis'te bir okulda yüz yüze eğitime koronavirüs engeli!

Valilikten yapılan açıklamada, kararıyla merkeze bağlı, 'nde ikinci bir karar alınana kadar yüz yüze eğitim öğretimine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, uygulama kapsamında gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince alınacağı kaydedildi.

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