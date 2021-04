Açıklama yapan avukat Aslı Ercan, "Kurban kim belli değil 20 yaşında bir çocukla vurgulandığı işkenceler uzun uzun içeride anlatıldı. Baba tarafından uğradığı şiddet sebebiyle görmüyor 20 sene boyunca maruz kalınan sistematik bir işkence söz konusu. Cezaevinden çıktıktan sonra bu olay gerçekleşmeden önce son 15 gün iyice artınca dereceye gelmiş ve eşine küçük bir yaşındaki kızına şu an ağzına ağlamayacağım eylemleri gerçekleştireceğine yönelik bir tehdit hali söz konusu biz biz haksız tahrik hükümlerinin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da içeride heyete izah ettik orada oturmayı hak etmiyor ama orada olmasaydı biz şu an muhtemelen bir kadın cinayetinden konuşuyor olacaktık. İş kadın cinayetine dönmesin diye aslında o çocuk şu an içerde." dedi.

