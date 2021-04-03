



Duruşma sonrası açıklama yapan Songül Çapan "Maktul hiçbir zaman benim evlatlarıma babalık yapmadı. Biz 20 yıl boyunca işkence maruz kaldık. Akla hayale gelmeyecek şeyler yaşadık. Dizi yapılsa veya bir sinema filmi yapılsa yok artık bu kadarda değildir denilecek şekilde şeyler yaşadık. Benim oğlum dört tane kadının hayatını kurtardı. Oğlumun iki yaşında bir kızı ve 20 yaşında bir eşi var en büyük dileğim en yakın zamandan Rabbim onu evladına kavuştursun. Yedi tane dişimi kel keyfe keder bir şekilde istediği zamanlarda kırdı bildiğiniz insanların kabloyu birbirine birleştirmek için kullandığı pense ile etlerimi sıktı ve dört yerinden bıçaklandım bir şekilde ölmedim yaşıyorum. Oğlum çıkana kadar eşi ve kızı önce devletimizin daha sonra benim korumam altındadır. Benim oğlum her şeyden önce bir baba ve baba özlemiyle o maktulün yanına gitmişti aslında belki düzelir diye bir vicdan yaptı ama vicdansızlıkla karşılaştı." ifadelerini kullandı.