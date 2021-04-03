Şanlıurfa'da 1 kamyonet 2 otomobilin karıştığı feci kaza!
Son dakika yaşam haberleri... Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesi sonrası yeniden trafiğe açıldı.
YAŞAM İHA
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Kaza, Suruç-Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen bir kamyonet ile 2 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Bir süre aksayan trafik, araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndürüldü.