Samsun'da bir kadın eski eşini tüfekle öldürdü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdü. Olay sonrası eşini öldüren kadın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
YAŞAM AA
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Alınan bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi'nde A.P. (49) ile boşandığı kocası A.D. (51) arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.P, kendisini darbeden A.D'ye evdeki eski tüfekle ateş etti.
Göğsünden vurulan A.D. olay yerinde hayatını kaybetti.
A.P. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.