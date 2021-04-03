Samsun'da bir kadın eski eşini tüfekle öldürdü

Alınan bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi'nde A.P. (49) ile boşandığı kocası A.D. (51) arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.P, kendisini darbeden A.D'ye evdeki eski tüfekle ateş etti.

Göğsünden vurulan A.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

A.P. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.