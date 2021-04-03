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Samsun'da bir kadın eski eşini tüfekle öldürdü

'un ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdü. Olay sonrası eşini öldüren kadın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Samsun'da bir kadın eski eşini tüfekle öldürdü

Alınan bilgiye göre, Köroğlu Mahallesi'nde A.P. (49) ile boşandığı kocası A.D. (51) arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.P, kendisini darbeden A.D'ye evdeki eski tüfekle ateş etti.

Göğsünden vurulan A.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

A.P. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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