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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası

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Giriş: 03.04.2021 23:11
Güncelleme:03.04.2021 23:11
Kaza, Suruç-Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen bir kamyonet ile 2 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Bir süre aksayan trafik, araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndürüldü.
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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası
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