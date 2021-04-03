Ankara'da 7 aylık bebeğini öldüren kadın tutuklandı! "İstemediğim için öldürdüm"

Keçiören'de 29 Mart'ta meydana gelen olayda, 7 aylık kızı Güneş'in nefes alamadığını söyleyen Özlem K. (27) komşulardan yardım istedi.

Komşular tarafından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen bebek kurtarılamadı.

Özlem K, bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, emniyetteki ifadesinde bebeği battaniye ile boğduğunu, battaniyeyi kaldırdığında bebeğin nefes alamadığını ve renginin sarardığını söyledi.

İlaç kullandığını, son dönemde ilaçlarını almadığını öne süren Özlem K, yakınlarının bakamayacağı için bebeği kayınbiraderine vermek istemesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Mahkemede ise bebeği istemediği için öldürdüğünü söyleyen Özlem K, "alt soyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.