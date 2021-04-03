Feribot seferlerine hava engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi
Kuzey Ege'deki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerin iptal edildiği açıklandı.
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Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.
Buna göre, yarın hareket saati Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 08.00, Geyikli'den saat 09.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 10.00, Gökçeada'dan ise saat 08.00 olan seferler iptal edildi. Diğer seferlerde şu an için aksama bulunmuyor.