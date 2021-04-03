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Feribot seferlerine hava engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi

'deki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. ve hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerin iptal edildiği açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Feribot seferlerine hava engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi

ve hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. 'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

ile 'nda ulaşımı sağlayan 'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle -Gökçeada ve -Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, yarın hareket saati Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 08.00, Geyikli'den saat 09.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 10.00, Gökçeada'dan ise saat 08.00 olan seferler iptal edildi. Diğer seferlerde şu an için aksama bulunmuyor.

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