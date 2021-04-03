Karadeniz-Akdeniz yolu son durum | Osmanlı rüyası gerçek oluyor! Asrın projesinde sona gelindi

KARADENİZ'İ, İÇ ANADOLU, DOĞU ANADOLU VE AKDENİZ'E BAĞLAYACAK

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun, bu yıl içerinde tam olarak ulaşıma açılması hedefleniyor.



"ŞUAN İÇİN TÜNELLERDE SORUN YOK BU YIL İÇİNDE AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, yolun büyük bir kısmının tamamlandığını ve küçük rötuşların kaldığını ifade ederek, "Şuan için tüneller kısmında bir sıkıntı yok. Sadece Ordu hudutları dahilinde, İskenderun'dan Ordu'ya kadar olan bölge tamamlandı. Sadece Ordu bölümünde otoban değil, gidiş-geliş olan yolda noksanlık var. Ben bu yıl içinde yolun biteceğine inanıyorum. Çünkü bizim için çok önemli, havalimanından sonra belki de bölgemiz için en önemli yatırım, Karadeniz-Akdeniz Yolu olacaktır" dedi.