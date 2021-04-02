02 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika: AFAD duyurdu! Aydın'da deprem | Denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü belli oldu

'nin 6.92 km derinliğinde gerçekleşen son depremle ilgili 'dan ilk açıklama geldi. Gelen bilgisine göre saat 17.04'te yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem 'da kısa süre paniğe neden oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: AFAD duyurdu! Aydın'da deprem | Denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü belli oldu

AFAD'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.04 itibariyle Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 3.6 şeklinde gerçekleşti.

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