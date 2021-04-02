Son dakika: AFAD duyurdu! Aydın'da deprem | Denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü belli oldu
Ege Denizi'nin 6.92 km derinliğinde gerçekleşen son depremle ilgili AFAD'dan ilk açıklama geldi. Gelen son dakika bilgisine göre saat 17.04'te yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem Aydın'da kısa süre paniğe neden oldu.
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AFAD'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, saat 17.04 itibariyle Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 6.92 km derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 3.6 şeklinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 2, 2021
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/lGCwH7eYe7
02.04.2021, 17:04:03 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli