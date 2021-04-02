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Çanakkale’de son dakika haberi | 69 metre boyundaki "Batuhan A" isimli kargo gemisi karaya oturdu

açıklarında ‘’ isimli Türk bayraklı karaya oturdu. Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden bir açıklama geldi. İşte haberine ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Çanakkale’de son dakika haberi | 69 metre boyundaki Batuhan A isimli kargo gemisi karaya oturdu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında karaya oturan 'Batuhan A' isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisi, durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirerek yardım istedi.

Geminin Karabiga Belediyesi İskelesi'ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "69 metre boya sahip Türk bayraklı Batuhan A isimli geminin, Karabiga Belediye İskelesi'ne tahliye için giderken karaya oturduğu ihbarını alan ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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