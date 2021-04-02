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İstanbul'dan son dakika yaşam haberi | Taksim’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi insan seli

İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlama öncesi ve ’nde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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İstanbul'dan son dakika yaşam haberi | Taksim’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi insan seli

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında daha önceden uygulanan 56 saatlik kısıtlama bu hafta yapılan sonrası yeniden uygulamaya konuldu.

Hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala ve 'nde adeta insan seli yaşandı.

Caddede maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan vatandaşlara zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.




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