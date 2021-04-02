02 Nisan 2021, Cuma
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Meteoroloji'den güzel haber geldi! Sıcaklıklar artıyor

Son dakika haberi...Son bir haftadır soğuk havanın etkisi altında olan için Meteoroloji'den güzel haber geldi. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Meteoroloji'den güzel haber geldi! Sıcaklıklar artıyor

'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Gece saatlerinden sonra , Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede, yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması ve rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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