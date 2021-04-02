Karadeniz’de 5 çocuk aynı flütü kullandı! 14 kişiye koronavirüs bulaştı

'BEN FLÜTÜ SİLMİŞTİM'

Samsun'da vaka sayılarının arttığını belirten Prof. Dr. Asuman Birinci, "Çocuklar yayılımda çok önemli bir faktör. Karadeniz Bölgesi'nde bir şehrimizde 5 çocuk, aynı flütü kullanıyor ve ardından da aileleri de olmak üzere toplam 14 kişi koronavirüs oluyor. Bir çocuk masumca 'ben flütü silmiştim' diyor ama birçok kişiye virüs bulaşıyor. Yayılımda çocuklarımız çok etkili bu konuda çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor.